Diretório de Empresas
Relativity
Relativity Salários

O salário da Relativity varia de $102,060 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $298,500 para Operações de Negócio na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Relativity. Última atualização: 10/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Engenheiro de Software
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $140K
Gerente de Engenharia de Software
Median $210K

Designer de Produto
Median $119K
Operações de Negócio
$299K
Gerente de Ciência de Dados
$217K
Cientista de Dados
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Pesquisador de UX
$110K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

5%

ANO 1

15%

ANO 2

30%

ANO 3

50%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Relativity, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 5% adquire no 1st-ANO (5.00% anual)

  • 15% adquire no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 30% adquire no 3rd-ANO (30.00% anual)

  • 50% adquire no 4th-ANO (50.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Relativity é Operações de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $298,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Relativity é $147,131.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Relativity

