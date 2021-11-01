Diretório de Empresas
Reify Health
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Reify Health Salários

O salário da Reify Health varia de $105,525 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $161,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Reify Health. Última atualização: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $161K
Cientista de Dados
$147K
Gerente de Produto
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Reify Health é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $161,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Reify Health é $147,360.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Reify Health

Empresas Relacionadas

  • The Climate Corporation
  • Synack
  • Sisense
  • Digital River
  • Basecamp
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos