Regus Salários

O salário da Regus varia de $37,253 em remuneração total por ano para Gerente de Propriedades na faixa mais baixa a $125,625 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Regus. Última atualização: 10/25/2025

Gerente de Produto
$126K
Gerente de Propriedades
$37.3K
Vendas
$53.3K

Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Regus é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $125,625. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Regus é $53,265.

