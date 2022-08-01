Diretório de Empresas
Regrow
Regrow Salários

O salário da Regrow varia de $132,098 em remuneração total por ano para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais baixa a $223,875 para Recursos Humanos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Regrow. Última atualização: 10/25/2025

Recursos Humanos
$224K
Recrutador
$159K
Engenheiro de Software
$136K

Gerente de Engenharia de Software
$132K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Regrow é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $223,875. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Regrow é $147,668.

