Regeneron Salários

O salário da Regeneron varia de $75,000 em remuneração total por ano para Engenheiro Biomédico na faixa mais baixa a $238,085 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Regeneron . Última atualização: 10/24/2025