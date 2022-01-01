Diretório de Empresas
Regeneron
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Regeneron Salários

O salário da Regeneron varia de $75,000 em remuneração total por ano para Engenheiro Biomédico na faixa mais baixa a $238,085 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Regeneron. Última atualização: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Cientista de Dados
Median $210K
Engenheiro Biomédico
Median $75K
Engenheiro de Software
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Engenheiro de Controles
$89.6K
Analista de Dados
$109K
Gerente de Ciência de Dados
$199K
Engenheiro Elétrico
$117K
Fundador
$96.5K
Engenheiro Mecânico
$111K
Gerente de Produto
$199K
Gerente de Programa
$181K
Arquiteto de Soluções
$238K
Capitalista de Risco
$184K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Regeneron é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $238,085. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Regeneron é $117,316.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Regeneron

Empresas Relacionadas

  • Salesforce
  • Square
  • Palantir
  • Twilio
  • Okta
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos