Regalix Salários

O salário da Regalix varia de $3,649 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $9,563 para Analista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Regalix. Última atualização: 10/25/2025

Atendimento ao Cliente
$3.6K
Analista de Dados
$9.6K
Engenheiro de Software
$7K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Regalix é Analista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $9,563. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Regalix é $6,978.

