Reflex Media
Reflex Media Salários

O salário da Reflex Media varia de $31,115 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $155,775 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Reflex Media. Última atualização: 10/24/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Gerente de Ciência de Dados
$156K
Designer de Produto
$31.1K
Engenheiro de Software
$109K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Reflex Media é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $155,775. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Reflex Media é $109,450.

