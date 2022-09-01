Redpanda Data Salários

O salário da Redpanda Data varia de $119,400 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $281,520 para Engenheiro de Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Redpanda Data . Última atualização: 9/1/2025