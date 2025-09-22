Diretório de Empresas
Reddit
Reddit Pesquisador de UX Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Pesquisador de UX na Reddit totaliza $260K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Reddit. Última atualização: 9/22/2025

Pacote Mediano
company icon
Reddit
UX Researcher
Austin, TX
Total por ano
$260K
Nível
IC4
Salário base
$210K
Stock (/yr)
$50K
Bônus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Reddit?
$20K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (100.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Reddit fun ipa Pesquisador de UX in United States ni $260,000.

