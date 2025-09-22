Diretório de Empresas
Reddit
Reddit Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in United States na Reddit varia de $456K por year para M2|Software Engineering Manager a $980K por year para M3|Senior Software Engineering Manager. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $515K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Reddit. Última atualização: 9/22/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
M2|Software Engineering Manager
$456K
$262K
$195K
$0
M3|Senior Software Engineering Manager
$980K
$330K
$650K
$0
D1|Director
$ --
$ --
$ --
$ --
D2|Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Reddit in United States é uma remuneração total anual de $980,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Reddit para a função de Gerente de Engenharia de Software in United States é $413,000.

