Diretório de Empresas
Reckitt
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Reckitt Salários

A faixa salarial da Reckitt varia de $14,462 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $492,450 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Reckitt. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Marketing
Median $161K
Contador
$127K
Analista de Negócios
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analista de Dados
$33.1K
Analista Financeiro
$28.1K
Tecnólogo em Informática (TI)
$14.5K
Consultor de Gestão
$85.4K
Engenheiro Mecânico
$187K
Gerente de Produto
$114K
Gerente de Projeto
$31.9K
Vendas
$492K
Engenheiro de Software
$161K
Arquiteto de Soluções
$102K
Gerente de Programa Técnico
$93.2K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Reckitt é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $492,450. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Reckitt é $97,799.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Reckitt

Empresas Relacionadas

  • Unilever
  • Sprint
  • Micro Focus
  • IGT
  • HSBC
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos