realtor.com
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

realtor.com Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na realtor.com varia de $111K por year para T1 a $255K por year para T6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $195K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da realtor.com. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
T1
Software Engineer 1(Nível Iniciante)
$111K
$109K
$147
$2K
T2
Software Engineer 2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
Senior Software Engineer
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
Staff Software Engineer
$223K
$173K
$26K
$24.2K
$160K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na realtor.com?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

El paquet salarial més alt reportat per a un Engenheiro de Software a realtor.com in United States és una compensació total anual de $349,249. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a realtor.com per al rol de Engenheiro de Software in United States és $185,800.

