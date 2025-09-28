realtor.com Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na realtor.com varia de $111K por year para T1 a $255K por year para T6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $195K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da realtor.com. Última atualização: 9/28/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus T1 Software Engineer 1 ( Nível Iniciante ) $111K $109K $147 $2K T2 Software Engineer 2 $140K $126K $6K $7.8K T3 Senior Software Engineer $201K $159K $25.2K $17K T4 Staff Software Engineer $223K $173K $26K $24.2K Ver 3 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

