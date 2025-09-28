Diretório de Empresas
realtor.com
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

realtor.com Gerente de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Produto in United States na realtor.com varia de $247K por year para T3 a $294K por year para T7. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $285K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da realtor.com. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
T2
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Product Manager
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
Senior Product Manager
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
Lead Product Manager
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na realtor.com?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na realtor.com in United States é uma remuneração total anual de $360,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na realtor.com para a função de Gerente de Produto in United States é $227,333.

