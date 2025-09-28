A remuneração de Cientista de Dados in United States na realtor.com varia de $141K por year para T2 a $196K por year para T5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $181K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da realtor.com. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***