Realtek Semiconductor
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Realtek Semiconductor Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Taiwan mediano de Engenheiro de Software na Realtek Semiconductor totaliza NT$2.34M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Realtek Semiconductor. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por ano
NT$2.34M
Nível
L7
Salário base
NT$2.34M
Stock (/yr)
NT$0
Bônus
NT$0
Anos na empresa
4 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Redes

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Realtek Semiconductor in Taiwan é uma remuneração total anual de NT$4,566,712. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Realtek Semiconductor para a função de Engenheiro de Software in Taiwan é NT$1,658,130.

