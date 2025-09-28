Diretório de Empresas
Realtek Semiconductor
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

Realtek Semiconductor Designer de Produto Salários

O pacote de remuneração in Taiwan mediano de Designer de Produto na Realtek Semiconductor totaliza NT$2.11M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Realtek Semiconductor. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Realtek Semiconductor
Systems Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por ano
NT$2.11M
Nível
6
Salário base
NT$939K
Stock (/yr)
NT$0
Bônus
NT$1.17M
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de NT$953K+ (às vezes NT$9.53M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Designer de Produto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Designer de Produto at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$3,037,273. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Designer de Produto role in Taiwan is NT$2,521,617.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Realtek Semiconductor

Empresas Relacionadas

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos