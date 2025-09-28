Diretório de Empresas
REA Group
  Salários
  Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

REA Group Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Australia mediano de Gerente de Engenharia de Software na REA Group totaliza A$205K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da REA Group. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Total por ano
A$205K
Nível
Lead Developer
Salário base
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Bônus
A$16.5K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na REA Group?

A$249K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na REA Group in Australia é uma remuneração total anual de A$335,240. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na REA Group para a função de Gerente de Engenharia de Software in Australia é A$192,062.

Outros Recursos