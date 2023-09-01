Diretório de Empresas
REA Group
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

REA Group Salários

A faixa salarial da REA Group varia de $76,389 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $144,619 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da REA Group. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $106K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Gerente de Produto
Median $127K
Designer de Produto
Median $76.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Gerente de Engenharia de Software
Median $131K
Analista de Dados
$100K
Cientista de Dados
$119K
Arquiteto de Soluções
$145K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na REA Group é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $144,619. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na REA Group é $119,100.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para REA Group

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Tesla
  • Uber
  • Amazon
  • Facebook
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos