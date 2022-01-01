Razorpay Salários

A faixa salarial da Razorpay varia de $4,880 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $200,862 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Razorpay . Última atualização: 8/24/2025