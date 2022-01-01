Diretório de Empresas
Razorpay
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Razorpay Salários

A faixa salarial da Razorpay varia de $4,880 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $200,862 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Razorpay. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro DevOps

Gerente de Engenharia de Software
Median $101K
Gerente de Produto
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Designer de Produto
Median $44.8K

Designer de Experiência do Usuário

Analista de Negócios
Median $22.8K
Cientista de Dados
Median $33.9K
Gerente de Programa Técnico
Median $58.2K
Desenvolvimento de Negócios
$73.2K
Analista de Dados
$14K
Gerente de Ciência de Dados
$194K
Recursos Humanos
$76.3K
Consultor de Gestão
$63.8K
Marketing
$33.6K
Operações de Marketing
$4.9K
Gerente de Design de Produto
$67.4K
Gerente de Programa
$29.6K
Gerente de Projeto
$24.5K
Vendas
$141K
Arquiteto de Soluções
$201K
Escritor Técnico
$29.4K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Razorpay, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

7 years post-termination exercise window.

Tem uma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.

Visitar Agora!

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Razorpay is Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $200,862. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Razorpay is $63,845.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Razorpay

Empresas Relacionadas

  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Hevo
  • Revature
  • Piano
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos