Raya Salários

O salário da Raya varia de $4,534 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $190,950 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Raya. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $175K
Analista de Negócios
$4.5K
Cientista de Dados
$11.9K

Gerente de Produto
$191K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Raya é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $190,950. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Raya é $93,470.

