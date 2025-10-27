Diretório de Empresas
Rapyd
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Rapyd Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United Arab Emirates mediano de Engenheiro de Software na Rapyd totaliza AED 441K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Rapyd. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total por ano
AED 441K
Nível
Backend Developer
Salário base
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bônus
AED 0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Rapyd?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Rapyd in United Arab Emirates é uma remuneração total anual de AED 516,795. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Rapyd para a função de Engenheiro de Software in United Arab Emirates é AED 431,998.

