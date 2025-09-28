Diretório de Empresas
Rally
O pacote de remuneração in India mediano de Gerente de Produto na Rally totaliza ₹3.72M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Rally.

Pacote Mediano
company icon
Rally
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹3.72M
Nível
-
Salário base
₹3.19M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹532K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
6 Anos
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Rally in India é uma remuneração total anual de ₹3,849,612. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Rally para a função de Gerente de Produto in India é ₹3,693,323.

