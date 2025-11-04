Diretório de Empresas
Raksul
Raksul Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in Japan mediano de Gerente de Produto na Raksul totaliza ¥10.76M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Raksul. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Total por ano
¥10.76M
Nível
G4
Salário base
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bônus
¥0
Anos na empresa
4 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Raksul?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Raksul in Japan é uma remuneração total anual de ¥12,700,575. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Raksul para a função de Gerente de Produto in Japan é ¥10,757,930.

