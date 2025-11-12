Diretório de Empresas
Radix Engenheiro de Software Full-Stack Salários

O pacote de remuneração in Brazil mediano de Engenheiro de Software Full-Stack na Radix totaliza R$126K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Radix. Última atualização: 11/12/2025

Pacote Mediano
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Total por ano
R$126K
Nível
Senior
Salário base
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bônus
R$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Radix?
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na Radix in Brazil é uma remuneração total anual de R$228,092. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Radix para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Brazil é R$125,571.

