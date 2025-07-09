Qwant Salários

Diretório de Empresas
O salário da Qwant varia de $51,290 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $65,771 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Qwant. Última atualização: 11/29/2025

Engenheiro de Software
Median $65.8K
Cientista de Dados
$51.3K
A função com maior remuneração relatada na Qwant é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $65,771. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Qwant é $58,530.

