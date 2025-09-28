Diretório de Empresas
Quantum Health
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Quantum Health Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Quantum Health totaliza $107K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Quantum Health. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Quantum Health
Software Engineer
Columbus, OH
Total por ano
$107K
Nível
hidden
Salário base
$104K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$2.5K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Quantum Health?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Engenheiro de Software ni Quantum Health in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $123,000. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Quantum Health fun ipa Engenheiro de Software in United States ni $106,500.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Quantum Health

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Square
  • Microsoft
  • Google
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos