Qualtrics
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

Qualtrics Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração de Arquiteto de Soluções in United States na Qualtrics varia de $155K por year para L4 a $247K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $216K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$155K
$130K
$10K
$15K
L5
$247K
$168K
$48.8K
$29.6K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Títulos Incluídos

Data Architect

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Qualtrics in United States é uma remuneração total anual de $331,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Qualtrics para a função de Arquiteto de Soluções in United States é $189,000.

