  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

Qualtrics Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in United States na Qualtrics varia de $342K por year para Associate Manager a $382K por year para Senior Director of Engineering. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $415K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Qualtrics kwa jukumu la Gerente de Engenharia de Software in United States ni $345,138.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Qualtrics

