Diretório de Empresas
Qualtrics
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Programa

  • Todos os Salários de Gerente de Programa

Qualtrics Gerente de Programa Salários

A remuneração total média de Gerente de Programa in United States na Qualtrics varia de $136K a $186K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média

$146K - $176K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$136K$146K$176K$186K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Gerente de Programa submissões na Qualtrics para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Programa ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa na Qualtrics in United States é uma remuneração total anual de $185,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Qualtrics para a função de Gerente de Programa in United States é $136,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Qualtrics

Empresas Relacionadas

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos