A remuneração de Gerente de Produto in United States na Qualtrics varia de $176K por year para L4 a $690K por year para L7. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $255K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L4 Product Manager $176K $137K $27K $12.2K L5 Senior Product Manager $261K $171K $72.3K $17.4K L6 Principal Product Manager $379K $211K $140K $28K L7 Group Product Manager $690K $263K $381K $45.8K Ver 2 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral )

