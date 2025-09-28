A remuneração de Designer de Produto in United States na Qualtrics varia de $136K por year para L3 a $244K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $200K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
$136K
$120K
$10.5K
$5.9K
L4
$198K
$151K
$40K
$7.6K
L5
$244K
$174K
$44.8K
$24.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)