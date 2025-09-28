Diretório de Empresas
Qualtrics
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
Qualtrics Operações de Marketing Salários

A remuneração total média de Operações de Marketing in Germany na Qualtrics varia de €53K a €72.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média

€56.7K - €68.6K
Germany
Faixa Comum
Faixa Possível
€53K€56.7K€68.6K€72.3K
Faixa Comum
Faixa Possível

€142K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

