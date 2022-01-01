Diretório de Empresas
Qualia
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Qualia Salários

O salário da Qualia varia de $55,275 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $256,959 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Qualia. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $170K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $200K
Atendimento ao Cliente
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Cientista de Dados
$118K
Marketing
$102K
Recrutador
Median $155K
Vendas
$85.4K
Gerente de Engenharia de Software
$257K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Qualia, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Qualia é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $256,959. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Qualia é $136,300.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Qualia

Empresas Relacionadas

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos