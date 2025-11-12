Diretório de Empresas
Qualcomm Engenheiro de Machine Learning Salários em Greater San Diego Area

A remuneração de Engenheiro de Machine Learning in Greater San Diego Area na Qualcomm varia de $194K por year para Engineer a $264K por year para Staff Engineer. O pacote de remuneração in Greater San Diego Area mediano por year totaliza $219K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qualcomm. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Associate Engineer
(Nível Iniciante)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer
$194K
$146K
$27.6K
$20.4K
Senior Engineer
$217K
$173K
$34.6K
$9.4K
Staff Engineer
$264K
$184K
$53.9K
$26.5K
Ver 2 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (16.65% semestral)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (16.65% semestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Machine Learning na Qualcomm in Greater San Diego Area é uma remuneração total anual de $290,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Qualcomm para a função de Engenheiro de Machine Learning in Greater San Diego Area é $218,333.

