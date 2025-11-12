Diretório de Empresas
Qualcomm
Qualcomm Engenheiro ASIC Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração de Engenheiro ASIC in San Francisco Bay Area na Qualcomm varia de $180K por year para Hardware Engineer a $519K por year para Principal Hardware Engineer. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $245K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qualcomm. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$180K
$139K
$21.3K
$20.3K
Senior Hardware Engineer
$221K
$170K
$36.8K
$14.2K
Staff Hardware Engineer
$278K
$199K
$58.3K
$20.9K
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (16.65% semestral)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (16.65% semestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro ASIC na Qualcomm in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $519,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Qualcomm para a função de Engenheiro ASIC in San Francisco Bay Area é $239,000.

