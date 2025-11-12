A remuneração de Engenheiro ASIC in Greater Bengaluru na Qualcomm varia de ₹2.91M por year para Associate Hardware Engineer a ₹11.45M por year para Senior Staff Hardware Engineer. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹6.63M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qualcomm. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Associate Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.71M
₹170K
₹1.03M
Hardware Engineer
₹2.37M
₹1.91M
₹457K
₹0
Senior Hardware Engineer
₹4.98M
₹2.95M
₹1.74M
₹293K
Staff Hardware Engineer
₹7.3M
₹5.07M
₹1.68M
₹547K
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (16.65% semestral)
33.3% adquire no 3rd-ANO (16.65% semestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)