Qualcomm
  • Salários
  • Engenheiro de Hardware

  • Engenheiro ASIC

  • Greater Bengaluru

Qualcomm Engenheiro ASIC Salários em Greater Bengaluru

A remuneração de Engenheiro ASIC in Greater Bengaluru na Qualcomm varia de ₹2.91M por year para Associate Hardware Engineer a ₹11.45M por year para Senior Staff Hardware Engineer. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹6.63M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qualcomm. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Associate Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.71M
₹170K
₹1.03M
Hardware Engineer
₹2.37M
₹1.91M
₹457K
₹0
Senior Hardware Engineer
₹4.98M
₹2.95M
₹1.74M
₹293K
Staff Hardware Engineer
₹7.3M
₹5.07M
₹1.68M
₹547K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (16.65% semestral)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (16.65% semestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro ASIC na Qualcomm in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹12,587,375. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Qualcomm para a função de Engenheiro ASIC in Greater Bengaluru é ₹6,128,773.

