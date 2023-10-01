Diretório de Empresas
QSC
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

QSC Salários

O salário da QSC varia de $35,926 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $137,700 para Engenheiro de Hardware na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da QSC. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $35.9K
Engenheiro de Hardware
$138K
Gerente de Programa
$53K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na QSC é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $137,700. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na QSC é $53,040.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para QSC

Empresas Relacionadas

  • PayPal
  • Coinbase
  • Netflix
  • Roblox
  • Dropbox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos