Qohash
Qohash Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Software na Qohash totaliza CA$153K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qohash. Última atualização: 11/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Total por ano
CA$153K
Nível
Senior
Salário base
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Qohash?
+CA$80.7K
+CA$124K
+CA$27.8K
+CA$48.7K
+CA$30.6K
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Qohash in Canada é uma remuneração total anual de CA$201,407. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Qohash para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$153,331.

