Qogita Salários

A faixa salarial da Qogita varia de $63,997 em remuneração total por ano para um Gerente de Produto na extremidade inferior a $118,874 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Qogita. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Cientista de Dados
$77.5K
Gerente de Produto
$64K
Engenheiro de Software
$119K

Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Il ruolo più pagato segnalato in Qogita è Engenheiro de Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $118,874. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Qogita è di $77,538.

