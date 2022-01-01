Diretório de Empresas
QAD Salários

O salário da QAD varia de $10,961 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $127,251 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da QAD. Última atualização: 9/3/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $11K
Gerente de Produto
$65.6K
Vendas
$127K

Gerente de Engenharia de Software
$62.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na QAD é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $127,251. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na QAD é $63,944.

