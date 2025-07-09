Diretório de Empresas
Purdue University
Purdue University Salários

O salário da Purdue University varia de $19,900 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $132,335 para Recompensas Totais na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Purdue University. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $72K

Cientista de Pesquisa

Engenheiro Químico
Median $70K

Engenheiro de Pesquisa

Engenheiro Mecânico
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Assistente Administrativo
$19.9K
Cientista de Dados
$119K
Engenheiro Elétrico
$34.3K
Designer Gráfico
$41.4K
Engenheiro de Hardware
$29.9K
Recursos Humanos
$47.8K
Tecnólogo da Informação (TI)
$39K
Gerente de Projeto
$77.6K
Recompensas Totais
$132K
Confiança e Segurança
$98K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

