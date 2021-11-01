PT Pertamina Salários

Diretório de Empresas
O salário da PT Pertamina varia de $2,731 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $9,766 para Engenheiro Mecânico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da PT Pertamina. Última atualização: 10/24/2025

Designer Gráfico
$9.7K
Engenheiro Mecânico
$9.8K
Gerente de Projeto
$2.7K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na PT Pertamina é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $9,766. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na PT Pertamina é $9,660.

