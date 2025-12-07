Diretório de Empresas
PSP Investments
PSP Investments Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in Canada na PSP Investments varia de CA$106K a CA$145K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da PSP Investments. Última atualização: 12/7/2025

$83.6K - $99.3K
Canada
$77.2K$83.6K$99.3K$106K
O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recursos Humanos na PSP Investments in Canada é uma remuneração total anual de CA$145,444. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na PSP Investments para a função de Recursos Humanos in Canada é CA$106,237.

