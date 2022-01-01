Proxy Salários

O salário da Proxy varia de $100,500 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $184,075 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Proxy . Última atualização: 11/28/2025