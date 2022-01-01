Diretório de Empresas
Proxy Salários

O salário da Proxy varia de $100,500 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $184,075 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Proxy. Última atualização: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Gerente de Produto
$184K
Engenheiro de Software
$101K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Proxy é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $184,075. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Proxy é $142,288.

