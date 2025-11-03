Diretório de Empresas
Proton
Proton Gerente de Engenharia de Software Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Proton. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Faixa Comum
Faixa Possível
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Faixa Comum
Faixa Possível

Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Proton, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Proton in Switzerland é uma remuneração total anual de CHF 198,260. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Proton para a função de Gerente de Engenharia de Software in Switzerland é CHF 145,277.

