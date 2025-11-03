Diretório de Empresas
Proton
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Cibersegurança

  • Todos os Salários de Analista de Cibersegurança

Proton Analista de Cibersegurança Salários

A remuneração total média de Analista de Cibersegurança na Proton varia de CHF 18.9K a CHF 26.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Proton. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Faixa Comum
Faixa Possível
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Analista de Cibersegurança submissões na Proton para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.6K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Proton, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Analista de Cibersegurança ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Cibersegurança na Proton é uma remuneração total anual de CHF 26,477. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Proton para a função de Analista de Cibersegurança é CHF 18,945.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Proton

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Intuit
  • Airbnb
  • Square
  • DoorDash
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos