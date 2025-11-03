Diretório de Empresas
Proton
Proton Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in North Macedonia na Proton varia de MKD 482K a MKD 658K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Proton. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Faixa Comum
Faixa Possível
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Proton, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atendimento ao Cliente na Proton in North Macedonia é uma remuneração total anual de MKD 657,762. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Proton para a função de Atendimento ao Cliente in North Macedonia é MKD 481,981.

