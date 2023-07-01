Diretório de Empresas
Properly
Properly Salários

A faixa salarial da Properly varia de $66,607 em remuneração total por ano para um Gerente de Operações de Negócios na extremidade inferior a $150,750 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Properly. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Gerente de Operações de Negócios
$66.6K
Cientista de Dados
$107K
Engenheiro de Software
Median $100K

Gerente de Engenharia de Software
$151K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Properly é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $150,750. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Properly é $103,545.

