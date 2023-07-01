Properly Salários

A faixa salarial da Properly varia de $66,607 em remuneração total por ano para um Gerente de Operações de Negócios na extremidade inferior a $150,750 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Properly . Última atualização: 8/24/2025