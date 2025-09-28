Diretório de Empresas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Gerente de Programa Salários

A remuneração de Gerente de Programa in United States na Procter & Gamble totaliza $116K por year para B2. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $133K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Procter & Gamble. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$116K
$109K
$3.5K
$4.1K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na Procter & Gamble?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa na Procter & Gamble in United States é uma remuneração total anual de $197,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Procter & Gamble para a função de Gerente de Programa in United States é $126,260.

