A remuneração de Engenheiro Mecânico in United States na Procter & Gamble varia de $101K por year para B1 a $188K por year para B3. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $102K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Procter & Gamble. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
